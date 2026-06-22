Turtlemint IPO 50% हो चुका है सब्सक्राइब, उधर Riyaasat Lifestyle को मिला रूखा रिस्पांस, जानिए क्या है GMP?

IPO Market News: टेक्नोलॉजी के दम पर बीमा बेचने वाली कंपनी टर्टलमिंट का IPO इस समय बाजार में काफी चर्चा में है। एक तरफ बड़े संस्थागत निवेशकों ने कंपनी पर भरोसा दिखाया है, तो दूसरी तरफ कुछ ब्रोकरेज हाउस इसकी वैल्यूएशन और लगातार हो रहे घाटे को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। टर्टलमिंट का IPO 19 जून को खुला था और 23 जून को बंद होगा। कंपनी ने शेयर का प्राइस बैंड 144 से 152 रुपये तय किया है। अपर बैंड पर कंपनी का वैल्यूएशन 4,500 करोड़ रुपये से अधिक बैठती है। दूसरे दिन दोपहर 1 बजे तक यह इश्यू 51 फीसदी सब्सक्राइब हो चुका था। उधर रियासत लाइफस्टाइल का आईपीओ तीसरे दिन दोपहर तक सिर्फ 10 फीसदी ही सब्सक्राइब हो पाया।