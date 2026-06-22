Top Gainers and Losers: IT स्टॉक्स में तेजी से उछला मार्केट, सेंसेक्स 400 पॉइंट चढ़ा, जानिए किन शेयरों में दिखी सबसे अधिक खरीदारी

अंतरिम पीस डील के बाद अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच हुई पहली बातचीत सुचारु रूप से आगे नहीं बढ़ सकी है। उधर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही भी धीमी पड़ गई है। ईरान ने घोषणा की है कि उसने एक बार फिर इस जलमार्ग को बंद कर दिया है। उसने आरोप लगाया कि इजराइल और अमेरिका ने अंतरिम पीस डील का उल्लंघन किया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका लेबनान में संघर्ष रोकने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रही बातचीत को लेकर भले ही विरोधाभासी खबरें सामने आ रही हों, लेकिन ब्रेंट क्रूड की कीमतें अभी भी 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे ट्रेड कर रही है। बाजार का यह संकेत बताता है कि फिलहाल संघर्ष के और ज्यादा भड़कने की आशंका कम है।