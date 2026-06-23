Iran को प्रतिबंधों से मिली 60 दिन की छूट तो गिर गया Crude Oil, जानिए देश में पेट्रोल-डीजल के दाम

Petrol Diesel Price On 23 June 2026: ग्लोबल ऑयल मार्केट पिछले कई महीनों से मिडिल ईस्ट के भू-राजनीतिक तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़ी घटनाओं से प्रभावित है। हाल ही में हुई अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम पीस डील के बाद से तेल की कीमतों में कमी देखने को मिल रही है। इस बीच अमेरिका ने शुरुआती शांति वार्ताओं के बाद ईरान को 60 दिनों की प्रतिबंध छूट देने का फैसला किया है। इस दौरान दुनिया का कोई भी देश ईरान से तेल खरीद सकेगा। ऐसे में मंगलवार को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, जबकि भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें स्थिर रहीं। अब निवेशकों का ध्यान इस बात पर है कि होर्मुज से तेल आपूर्ति सामान्य गति से कब तक बहाल हो पाती है।