Multibagger Stock: 5 साल में 1268% रिटर्न, आज 7% की तेजी, घाटे से मुनाफे में लौटते ही एजुकेशन सेक्टर की इस कंपनी के शेयर में आया उछाल

Shanti Educational Initiatives का शेयर एक बार फिर चर्चा में है। कंपनी का शेयर आज सोमवार को बीएसई पर 7.39 फीसदी या 15.05 रुपये बढ़कर 218.65 रुपये पर बंद हुआ है। इस शेयर का शुक्रवार को बंद भाव 203.6 रुपये था। इसके बाद सोमवार को शेयर 207.5 रुपये पर खुला। कारोबार के दौरान देखते ही देखते शेयर ने 7 फीसदी से ज्यादा तेजी के साथ इंट्राडे हाई लेवल 220 रुपये को छू लिया। कंपनी के मजबूत चौथी तिमाही के नतीजों के कारण निवेशकों ने इस मल्टीबैगर स्टॉक में जमकर खरीदारी की।