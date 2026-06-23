Multibagger Stock: AI से जुड़ी खबर आते ही 2 दिन में 44% उछल गया Blue Cloud Softech का शेयर, 5 साल में दिया है 465% रिटर्न

दरअसल, कंपनी ने हाल ही में जानकारी दी है कि वह AI टेक्नोलॉजी सेक्टर में संभावित कारोबारी अवसरों का आकलन कर रही है। इसके लिए स्पेसएक्स इंटरनेशनल लिमिटेड (SpaceX International Ltd.) के साथ शुरुआती स्तर पर बातचीत शुरू की गई है। हालांकि, कंपनी ने साफ किया है कि फिलहाल यह सिर्फ संभावनाओं को तलाशने और जानकारी साझा करने का फ्रेमवर्क तैयार करने तक सीमित है। अभी किसी तरह का अंतिम समझौता, निवेश, जॉइंट वेंचर या साझेदारी तय नहीं हुई है। कंपनी के मुताबिक, यह पहल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में नए अवसरों की खोज की उसकी रणनीति का हिस्सा है।