Bajaj Auto के 5,633 करोड़ के Share buyback में कितना मिल सकता है रिटर्न, क्या करना चाहिए आपको निवेश?

कंपनी ने अभी तक एंटाइटलमेंट रेश्यो की घोषणा नहीं की है। SBI सिक्योरिटीज में फंडामेंटल रिसर्च के हेड सनी अग्रवाल के अनुसार, 12,000 रुपये के बायबैक प्राइस पर कोई निवेशक अधिकतम 17 शेयर खरीदकर स्मॉल शेयरहोल्डर कैटेगरी में पात्र हो सकता है। उनके मुताबिक अगर 55 प्रतिशत एक्सेप्टेंस रेश्यो को आधार मानें तो 17 में से लगभग 9 शेयर बायबैक में स्वीकार हो सकते हैं। ऐसे में यदि बचे हुए 8 शेयरों का बाजार मूल्य 10,000 रुपये के आसपास बना रहता है, तो कुल निवेश पर लगभग 10.6 प्रतिशत रिटर्न संभव है। यदि शेयर कीमत बढ़ती है या एक्सेप्टेंस रेशियो अधिक रहता है, तो लाभ और बेहतर हो सकता है।