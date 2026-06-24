रिपोर्ट में दावा- फ्रॉड चार्जेज हटने से पहले Donald Trump के बेटे से हुई थी Gautam Adani की मीटिंग, आज ग्रुप के शेयरों में तेजी

अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पिछले साल नवंबर में भारत आए थे। वे एक शादी अटेंड करने और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टूर के लिए भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने गौतम अडानी के साथ प्राइवेट मीटिंग की थी। इसके बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने मई 2026 में गौतम अडानी के खिलाफ लगे रिश्वत और धोखाधड़ी के सभी आपराधिक आरोप स्थायी रूप से वापस ले लिये थे। अमेरिकी न्याय विभाग ने पर्याप्त सबूत न मिलने और स्पष्ट अमेरिकी संबंध न होने का हवाला देते हुए ये आरोप हटाए थे। बता दें कि आज अडानी ग्रुप की एजीएम भी हो रही है।