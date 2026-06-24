रिपोर्ट में दावा- फ्रॉड चार्जेज हटने से पहले Donald Trump के बेटे से हुई थी Gautam Adani की मीटिंग, आज ग्रुप के शेयरों में तेजी

Adani Enterprises के शेयर में तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)
Adani GroupShare Price: अडानी ग्रुप के चेयरमैन और दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी को लेकर एक खबर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में अडानी पर फ्रॉड केस चार्जेज हटाए जाने से पहले ट्रंप जूनियर की गौतम अडानी के साथ बैठक हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार, यह अनडिस्क्लोज मीटिंग अहमदाबाद में हुई थी।
अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पिछले साल नवंबर में भारत आए थे। वे एक शादी अटेंड करने और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टूर के लिए भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने गौतम अडानी के साथ प्राइवेट मीटिंग की थी। इसके बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने मई 2026 में गौतम अडानी के खिलाफ लगे रिश्वत और धोखाधड़ी के सभी आपराधिक आरोप स्थायी रूप से वापस ले लिये थे। अमेरिकी न्याय विभाग ने पर्याप्त सबूत न मिलने और स्पष्ट अमेरिकी संबंध न होने का हवाला देते हुए ये आरोप हटाए थे। बता दें कि आज अडानी ग्रुप की एजीएम भी हो रही है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से पहले इस बैठक के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। इस मुलाकात से लगभग एक साल पहले अमेरिकी अभियोजकों ने 63 वर्षीय अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर भारत में कथित रिश्वतखोरी की साजिश रचने का आरोप लगाया था। हालांकि, दोनों ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया है।
अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को साल 2022 से 2024 तक भारत के कई राज्यों में सोलर प्रोजेक्ट्स मिले थे। इन्हीं प्रोजेक्ट्स के आधार पर अडानी ग्रुप ने अमेरिकी निवेशकों से पैसा उठाया था। अमेरिकी सिक्योरिटी एक्सचेंज ने आपोप लगाया था कि अडानी ने इन सोलर प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के लिए भारत में सरकारी अधिकारियों को करीब 2.5 हजार करोड़ रुपये की रिश्वत दी।
अमेरिकी सिक्योरिटी एक्सचेंज द्वारा दायर किये गए इस मुकदमे को खत्म करने के लिए गौतम अडानी और सागर अडानी ने कुल 18 मिलियन डॉलर यानी करीब 172 करोड़ रुपये जुर्माना भरा है। इसके अलावा, अडानी ग्रुप ने अमेरिका में 10 अरब डॉलर के निवेश का वादा भी किया है। इससे अमेरिका में करीब 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
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