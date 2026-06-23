Nifty India Internet Index में हैं भारत की टॉप 27 इंटरनेट कंपनियां, 3 महीने में दिया 13% रिटर्न, जानिए फायदे-नुकसान

Internet Index Return: भारत की डिजिटल इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। इसलिए डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बिजनेस करने वाली कंपनियों की परफॉर्मेंस को ट्रेक करने के लिए निफ्टी इंडिया इंटरनेट इंडेक्स को बनाया गया था। इस इंडेक्स ने पिछले 3 महीने में करीब 13 फीसदी का रिटर्न दिया है। यह इंडेक्स निवेशकों को ई-कॉमर्स, फिनटेक, ऑनलाइन ट्रैवल, डिजिटल मीडिया और दूसरी प्रमुख इंटरनेट कंपनियों में निवेश करने का मौका देती है।