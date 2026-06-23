Advit Jewels का IPO कुछ ही घंटों में 3.53 गुना हुआ सब्सक्राइब, ग्रे मार्केट में 47% का मुनाफा, क्या कह रहे एक्सपर्ट?

Advit Jewels IPO: ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी अद्वित ज्वेल्स का आईपीओ निवेशकों के लिए खुल चुका है और शुरुआती संकेत उत्साह बढ़ाने वाले नजर आ रहे हैं। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर इश्यू प्राइस से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जिससे लिस्टिंग गेन की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। हालांकि, वैल्यूएशन को लेकर कुछ एक्सपर्ट सावधानी बरतने की सलाह भी दे रहे हैं। कंपनी का आईपीओ 25 जून 2026 तक निवेशकों के लिए खुला रहेगा। अद्वित ज्वेल्स इस इश्यू के जरिए 165 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। खास बात यह है कि पूरा इश्यू फ्रेश शेयरों का है, यानी कंपनी को सीधे पूंजी मिलेगी।