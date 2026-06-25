Avience Biomedicals का शेयर 90% प्रीमियम पर हुआ लिस्ट, शुरुआती कारोबार में ही अपर सर्किट, IPO निवेशकों के डबल हुए पैसे

Avience Biomedicals IPO listing: एविएंस बायोमेडिकल्स के आईपीओ में पैसा लगाने वालों को जबरदस्त मुनाफा हुआ है। इस शेयर की स्टॉक एक्सचेंज पर शानदार लिस्टिंग हुई है। आज गुरुवार को कंपनी का शेयर 208 रुपये की आईपीओ प्राइस की तुलना में 90 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। एनएसई एसएमई पर कंपनी का शेयर 395.20 रुपये पर लिस्ट हुआ। लिस्ट होते ही शेयर में 5 फीसदी का अपर सर्किट लग गया और कीमत 414.95 रुपये पर पहुंच गई। इस तरह आईपीओ में पैसा लगाने वालों को अब तक 99.50 फीसदी का फायदा हो चुका है।