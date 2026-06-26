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Home Decor Ideas: पार्टी के बाद बचे डिस्पोजेबल गिलासों से बनाएं झूमर, ड्रीम कैचर और खूबसूरत वॉल डेकोर

Disposable Glass Home Decor Ideas: अगर आप बजट में DIY करने का सोच रहे हैं या घर में डिस्पोजेबल गिलास बचे हुए हैं, तो उनकी मदद से झूमर, फेयरी लाइट कवर, ड्रीम कैचर डेकोरेशन और फ्लोटिंग कैंडल जैसी कई खूबसूरत चीजें बना सकते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Jun 26, 2026

DIY Home Decoration With Disposable Glass, Waste Material Home Decor Ideas

Disposable Cup से बनाएं Home Decor Items (representative image)image credit chatgpt

Disposable Glass DIY Crafts: पार्टी या किसी प्रोग्राम के बाद बचे डिस्पोजेबल गिलास और प्लेट अक्सर घर के किसी कोने में पड़े-पड़े खराब हो जाते हैं या फिर सीधे कूड़ेदान में चले जाते हैं। हालांकि, इन्हें फेंकने के बजाय थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाकर घर की सजावट के लिए खूबसूरत DIY डेकोर आइटम तैयार किए जा सकते हैं। इससे न सिर्फ बेकार सामान का अच्छा इस्तेमाल हो जाता है, बल्कि कम खर्च में घर को नया और अलग लुक भी मिलता है। अगर आपके घर में भी पुराने डिस्पोजेबल गिलास पड़े हैं, तो आप उनसे कई तरह के यूनिक डेकोरेशन आइटम बना सकते हैं।

झूमर स्टाइल हैंगिंग डेकोर (Chandelier Hanging Decor)

कई डिस्पोजेबल गिलासों को रंग के धागों की मदद से अलग-अलग लंबाई में जोड़कर छत से लटकाया जा सकता है। यह देखने में झूमर जैसा लगता है। आप इसे और खूबसूरत बनाने के लिए गिलासों के अंदर छोटी LED लाइट्स भी लगा सकते हैं। इस तरह का होम डेकोर खासकर ड्राइंग रूम, बालकनी या किसी खाली कॉर्नर में काफी अच्छा लगता है।

फेयरी लाइट कवर (Fairy Light Covers)

अगर आपके घर में फेयरी लाइट्स हैं और आप उन्हें एक ही तरह से इस्तेमाल करके बोर हो गए हैं, तो डिस्पोजेबल गिलासों की मदद से उन्हें नया लुक दे सकते हैं। इसके लिए गिलासों को रंगकर या उन्हें फूलों जैसी डिजाइन देकर फेयरी लाइट के हर बल्ब पर लगाएं। लाइट ऑन होने पर इसकी रोशनी और भी खूबसूरत दिखाई देती है और पूरी सजावट का लुक बदल जाता है।

ड्रीम कैचर डेकोरेशन (Dream Catcher Style Decor)

रंगीन धागों, मोतियों और रिबन की मदद से डिस्पोजेबल गिलासों को सजाकर ड्रीम कैचर जैसा डेकोर तैयार किया जा सकता है। इसे खिड़की, बालकनी या बेडरूम के किसी कोने में लगाया जा सकता है। यह देखने में काफी अच्छा लगता है और जगह की खूबसूरती बढ़ा देता है।

फ्लोटिंग कैंडल कॉर्नर (Floating Candle Decor)

पारदर्शी डिस्पोजेबल छोटे गिलासों में पानी भरकर उसमें फ्लोटिंग कैंडल और फूलों की पंखुड़ियां डाल दें। इसके बाद इन्हें सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल या किसी सजावटी कॉर्नर में रखें। शाम के समय यह डेकोरेशन काफी सुंदर दिखाई देता है और घर में एक अलग माहौल बना देता है।

आर्टिस्टिक वॉल इंस्टॉलेशन (Artistic Wall Installation)

अलग-अलग रंगों के गिलासों को गोल, फूल या किसी ज्योमेट्रिक पैटर्न में दीवार पर लगाकर 3D आर्ट तैयार किया जा सकता है। यह सामान्य पेंटिंग्स और वॉल डेकोर से थोड़ा अलग दिखाई देता है। ऐसे में अगर घर की कोई दीवार खाली है, तो इस DIY की मदद से उसे आसानी से सजा सकते हैं।

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Published on:

26 Jun 2026 10:53 am

Hindi News / Lifestyle News / Home Decor Ideas: पार्टी के बाद बचे डिस्पोजेबल गिलासों से बनाएं झूमर, ड्रीम कैचर और खूबसूरत वॉल डेकोर

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