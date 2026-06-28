Egg Vs Paneer: अंडा और पनीर में से प्रोटीन के लिए कौन है बेहतर? जानें डाइटीशियन की राय

डॉ. शनम के अनुसार, बच्चों के लिए अंडा खाना भी पनीर, स्प्राउट्स या सोया की तुलना में आसान होता है। वहीं अंडे में प्रोटीन के साथ-साथ Vitamin D, Vitamin B12 और Choline भी मौजूद होते हैं। ये ऐसे पोषक तत्व हैं जो दालों में नहीं मिलते और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी इनकी मात्रा सीमित हो सकती है। ऐसे में अगर प्रोटीन की क्वालिटी, पोषण और कीमत तीनों बातों को एक साथ देखा जाए, तो अंडा एक बेहतरीन और किफायती विकल्प माना जाता है। इसलिए प्रोटीन के अच्छे और सस्ते सोर्स में अंडे को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है।