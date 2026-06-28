Tourist Places: खोले के हनुमान जी से लेकर किशन बाग तक, जयपुर में संडे ईवनिंग बिताने के लिए बेस्ट हैं ये 5 जगहें 

Jaipur Family Outing Places: परिवार या दोस्तों के साथ अगर आज शाम जयपुर में घूमने का प्लान बना रहे हैं और किसी कम भीड़भाड़ वाली जगह पर जाना चाहते हैं, तो हमारी आज की स्टोरी आपके काम आ सकती है। हम 5 ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। यहां आपको सुकून, हरियाली, प्राकृतिक नजारों और शांत माहौल का आनंद मिलेगा। इन जगहों की खास बात यह है कि यहां बच्चे और बड़े, दोनों अच्छा समय बिता सकते हैं। आइए जानते हैं जयपुर की 5 ऐसी जगहों के बारे में, जो संडे ईवनिंग आउटिंग के लिए बेस्ट हैं।