Rashmika Mandanna Japan Tour: टोक्यो से ओसाका तक, घूमने लायक 5 शानदार जगहें

जापान के नारा शहर में स्थित यह एक विशाल और ऐतिहासिक सार्वजनिक पार्क है, जिसे 'राष्ट्रीय प्राकृतिक खजाना' घोषित किया गया है। यह जगह अपने 'झुककर नमस्ते करने वाले हिरणों' के लिए प्रसिद्ध है। यहां हिरण खुलेआम घूमते हैं और पर्यटक उन्हें खाना खिला सकते हैं। इस पार्क के परिसर में जापान के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर और संग्रहालय स्थित हैं, जिनमें तोदाई-जी, कोफुकु-जी (Kofuku-ji) और कासुगा ग्रैंड श्राइन शामिल हैं। यह स्थान जापान के क्योटो (Kyoto) और ओसाका (Osaka) शहरों से ट्रेन द्वारा केवल 45 से 60 मिनट की दूरी पर स्थित है।