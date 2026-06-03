बिना अनुमति के पाकिस्तान ने जापान में बना दी अवैध मस्जिद, ध्वस्त करने की तैयारी में प्रशासन

Illegal Mosque Construction Japan: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने एक बार फिर उल-जुलूल हरकत की है। उसने जापान के सैतामा प्रांत के कावागोए शहर में बिना परमिशन मस्जिद बना दी। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि यह निर्माण सरकारी मंजूरी के बिना किया गया, जबकि जिस इलाके में मस्जिद बनाई गई है वह शहरी विकास नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां विशेष अनुमति के बिना किसी भी तरह के निर्माण की इजाजत नहीं होती।