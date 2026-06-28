Kaviya Maran Wedding : काव्या मारन के होने वाले पति का स्वैग: सनग्लास के बिना अनिरुद्ध रविचंदर की जिंदगी अधूरी!

Kaviya Maran Anirudh Ravichander Wedding News : सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की सीईओ काव्या मारन का चेहरा शायद ही कोई ना पहचान पाए। इनकी सुंदरता और स्टाइल के चर्चे आईपीएल के दौरान खूब रहते हैं। बताया जा रहा है कि काव्या और अनिरुद्ध रविचंदर शादी करने जा रहे हैं। अनिरुद्ध के चाचा और दिग्गज कलाकार वाई जी महेंद्र ने एक इंटरव्यू में इसकी पुष्टि की है।