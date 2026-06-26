Axar Patel Fitness: कभी चाय-समोसे से होती थी दिन की शुरुआत, अब अक्षर पटेल पीते हैं प्रोटीन शेक और भी ये एक चीज

फिटनेस और खानपान पर बात करते हुए अक्षर पटेल ने कहा कि वह उन लोगों में से नहीं हैं जो हर दिन प्रोटीन, कार्ब्स या कैलोरी की गिनती करते रहते हैं। क्रिकेटर ने बताया, "मैं कुछ चीजों को लेकर जागरूक रहता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा हिसाब-किताब नहीं करता। मैं यह नहीं सोचता कि मुझे रोज 25 ग्राम प्रोटीन या एक तय मात्रा में कार्ब्स ही लेने हैं।" उनके ट्रेनर सोहम देसाई ने उनकी डाइट सुधारने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है।