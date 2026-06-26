Hema Malini : जब प्रेग्नेंसी के दौरान ‘रजिया सुल्तान’ बनीं हेमा मालिनी, ऑस्कर विनर डिजाइनर ने दिया था उन्हें रॉयल लुक

Hema Malini Razia Sultan Look: हाल ही में हेमा मालिनी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इसकी वजह उनकी बेटी ईशा देओल का यूट्यूब चैनल कर्ली टेल्स पर दिया गया होम टूर है। इस दौरान ईशा ने घर की कई खास चीजें दिखाईं। ईशा देओल हेमा मालिनी की एक तस्वीर दिखाते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि मेरा बॉलीवुड डेब्यू तो फिल्म 'रजिया सुल्तान' से ही हो गया था, क्योंकि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरी मां (Hema Malini) गर्भवती थीं यानी ईशा देओल गर्भ में थीं। इसके बाद एक बार फिर 1983 में यह फिल्म रिलीज हुई और उसमें हेमा मालिनी के रॉयल लुक्स की चर्चा होने लगी।