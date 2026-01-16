लो अब देख लो… हेमा मालिनी ने कैमरे पर आकर दिया ये रिएक्शन, कुछ समय पहले हुई थीं हंसने को लेकर ट्रोल

विवाद की शुरुआत 12 जनवरी को हुई थी, जब हेमा मालिनी एक स्पोर्ट्स कंपटीशन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई थीं। वहां का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह छात्रों को मेडल पहना रही थीं। वीडियो में हेमा काफी गंभीर नजर आ रही थीं, जिसे देख सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए। लोगों ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी कि "कम से कम बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए मुस्कुरा तो देतीं" या "मेडल दे रही हैं या सजा?" इसी बात को लेकर खूब हंगामा हुआ था। अब उसी का जवाब खुद हेमा मालिनी ने मुस्कुराते हुए दिया है।