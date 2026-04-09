1 रन की हार और मिलर विवाद के बाद अक्षर पटेल ने की टीम मीटिंग, देखें ड्रेसिंग रूम का वीडियो

सन्नाटे को तोड़ते हुए कप्तान अक्षर पटेल ने टीम को संबोधित किया। उन्होंने मिलर का बचाव करते हुए टीम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अक्षर ने कहा, 'सीजन की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि भावनाओं पर काबू रखना है और शांत रहना है। हम सब दुखी हैं, बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी हम मुस्कुरा सकते हैं। यह एक लंबा टूर्नामेंट है। अगर मिलर ने आखिरी में वो छक्के नहीं मारे होते, तो हम मैच में कहीं थे ही नहीं। अब हम चेन्नई जाएंगे और नए सिरे से शुरुआत करेंगे। बस मुस्कुराते रहिए।'