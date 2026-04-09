‘डेविड मिलर का वो एक रन न लेना गलत इरादा नहीं बताता’, सुनील गावस्कर ने किया बचाव

दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मानना है कि भले ही बाद में देखने पर सिंगल लेना सही लगता, लेकिन हमें मिलर के इरादे पर शक नहीं करना चाहिए। गावस्कर ने कहा, 'यहां खेल की समझ बहुत जरूरी है। मुझे 1986 का वो टाई टेस्ट याद आता है जब रवि शास्त्री ने सही समय पर रन लेकर स्कोर बराबर किया था। मिलर के केस में, शायद सिंगल लेना बेहतर होता, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा था। वह गेंद को अच्छे से हिट कर रहे थे और उन्हें लगा कि वह मैच खत्म कर देंगे। उनके इरादे पर सवाल नहीं उठा सकते, बस गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की वो स्लोअर बाउंसर कमाल की थी।'