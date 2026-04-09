DC की एक रन से हार के बाद टूटे डेविड मिलर, कप्तान अक्षर पटेल ने हिम्मत बंधाते हुए जीता सभी का दिल, देखें Video

DC vs GT: डेविड मिलर क्या सोच रहे थे? वह रन लेने के लिए क्यों नहीं दौड़े? आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटन्स के हाथों दिल्ली कैपिटल्स को मिली एक रन से दिल तोड़ने वाली हार के बाद ये सवाल ही सुर्खियों में हैं। लेकिन, इस ड्रामे और बहस से परे मैच के बाद अक्षर पटेल की एक भावपूर्ण सांत्‍वना ने सभी का ध्यान खींचा है। उन्‍होंने इस हार से पूरी तरह टूट चुके डेविड मिलर की न केवल हिम्‍मत बढ़ाई, बल्कि उनकी प्रशंसा भी की।