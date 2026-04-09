DC vs GT: महज 1 रन से हार के बाद टूटा अक्षर पटेल के सब्र का बांध, जानें किसके सिर फोड़ा हार का ठीकरा

DC vs GT: दिल्ली कैपिटल्स बुधवार रात इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में जीत की हैट्रिक लगाने से चूक गई। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए सीजन के 14वें मैच में डीसी को गुजरात टाइटंस के खिलाफ महज एक रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात ने निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 210 रन बनाए। दिल्‍ली को आखिरी दो गेंदों पर दो रनों की दरकार थी, लेकिन एक गेंद पर डेविड मिलर ने सिंगल नहीं लिया और अगली गेंद पर कुलदीप रन आउट हो गए। इस हार के लिए दिल्‍ली के कप्‍तान अक्षर पटेल ने अपने बल्‍लेबाजों को दोषी ठहराया।