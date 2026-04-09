गुजरात टाइटंस के फील्डर से हुई गलती लेकिन फिर भी आशीष नेहरा बजाने लगे तालियां, जानें पूरी कहानी

दरअसल, केएल राहुल ने एक मिड-ऑफ की ओर शॉट खेला, जो फील्डर से काफी दूर था। लेकिन ग्लेन फिलिप्स (Glen Phillips) ने छलांग लगाई और उस नामुमकिन दिख रहे कैच के करीब पहुंच गए। ग्लेन फिलिप्स की जगह कोई और खिलाड़ी होता तो शायद कैच की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन फिलिप्स ने गेंद को लपकने की पूरी कोशिश की, हालांकि वह नाकाम रहे। लेकिन कैमरे औक उनके कोच ने उनकी नाकामी नहीं बल्कि उनकी कोशिश को देखा और नेहरा के साथ-साथ पूरा डगआउट और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। इस कैच की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल (Glen Phillips Viral Video) हो रहा है।