वरुण की खराब फॉर्म का सिलसिला पिछले एक महीने से चल रहा है, लेकिन उससे पहले तक वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक थे और केकेआर के लिए उनका प्रदर्शन भी शानदार रहा है। फ्रेंचाइजी ने पुष्टि की है कि मेडिकल टीम उनकी देखरेख कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि वह एलएसजी के खिलाफ मैच के लिए पूरी तरह फिट हों। उन्‍हें सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में अभिषेक का कैच पकड़ते समय बाएं हाथ की छोटी उंगली में चोट लग गई थी। उन्‍होंने अभ्‍यास सत्र में गेंदबाजी का अभ्‍यास किया है।