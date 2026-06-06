भारत की टी20 टीम में कभी नहीं लौटेंगे शुभमन गिल! मोहम्मद कैफ ने इसके पीछे की बताई असली वजह

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद कैफ का मानना है कि श्रेयस अय्यर सूर्यकुमार यादव के बाद कप्तानी के लिए सबसे बेहतर विकल्प हैं। कैफ ने अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए कहा, "अय्यर ने IPL 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के चैंपियन बनने के दौरान हेड कोच गौतम गंभीर के साथ अच्छा तालमेल बनाया। गौतम पहले श्रेयस के साथ काम कर चुके हैं और KKR के लिए ट्रॉफी जीत चुके हैं। श्रेयस ने दिल्ली और पंजाब को फ़ाइनल तक पहुँचाया है। अनुभव के मामले में, श्रेयस ने IPL में कप्तानी की है, ट्रॉफी जीती है और वह गौतम के काम करने के तरीके को समझते हैं। कप्तान और बल्लेबाज़ दोनों के तौर पर अपने शानदार रिकॉर्ड की वजह से अय्यर दूसरे दावेदारों से काफ़ी आगे हैं।"