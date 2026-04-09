दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में शुभमन गिल से हो गई बड़ी चूक, BCCI ने ठोका भारी भरकम जुर्माना

Shubman Gill Fined: गुजरात टाइटन्स (GT) को आखिरकार आईपीएल 2026 में अपनी पहली जीत मिल ही गई, लेकिन उसके कप्तान शुभमन गिल को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा झटका दिया है। अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ एक रन से मिली जीत के दौरान जीटी कप्‍तान को धीमी ओवर-रेट बनाए रखने का दोषी पाया गया है। इसके लिए बीसीसीआई ने उन पर जुर्माना लगाया है। बल्ले से गिल का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन मैच के तनावपूर्ण अंत के कारण वह इस सीजन में धीमी ओवर-रेट के चलते जुर्माना भरने वाले दूसरे कप्तान बन गए।