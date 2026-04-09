दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में शुभमन गिल से हो गई बड़ी चूक, BCCI ने ठोका भारी भरकम जुर्माना

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: IANS)
Shubman Gill Fined: गुजरात टाइटन्स (GT) को आखिरकार आईपीएल 2026 में अपनी पहली जीत मिल ही गई, लेकिन उसके कप्तान शुभमन गिल को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा झटका दिया है। अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ एक रन से मिली जीत के दौरान जीटी कप्तान को धीमी ओवर-रेट बनाए रखने का दोषी पाया गया है। इसके लिए बीसीसीआई ने उन पर जुर्माना लगाया है। बल्ले से गिल का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन मैच के तनावपूर्ण अंत के कारण वह इस सीजन में धीमी ओवर-रेट के चलते जुर्माना भरने वाले दूसरे कप्तान बन गए।
यह मैच ऐसा था, जिसमें सब कुछ था। 200 से ज्यादा का स्कोर, केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी, राशिद खान की बेहतरीन गेंदबाजी और आखिरी ओवर जो पूरी तरह से अफरा-तफरी से भरा था। जब जरूरत पड़ी, तो गुजरात ने संयम बनाए रखा। प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिरी गेंद पर कोई रन न देकर टीम की जीत पक्की कर दी। लेकिन, जीत के जश्न के बीच गिल ओवर-रेट के नियम का उल्लंघन करने पर बीसीसीआई की नजर से बच नहीं पाए।
आईपीएल की ओर से एक दिन बाद इस जुर्माने की पुष्टि की गई है। चूंकि यह इस सीजन में गुजरात की पहली गलती थी, इसलिए आचार संहिता (Code of Conduct) के अनुच्छेद 2.22 के तहत कप्तान शुभमन गिल पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
|कप्तान
|टीम
|मैच
|अपराध संख्या
|जुर्माना (रुपयों में)
|श्रेयस अय्यर
|पंजाब किंग्स
|बनाम GT (Mar 31)
|पहला
|12 लाख
|श्रेयस अय्यर
|पंजाब किंग्स
|बनाम CSK (Apr 3)
|दूसरा
|24 लाख
|शुभमन गिल
|गुजरात टाइटंस
|बनाम DC (Apr 8)
|पहला
|12 लाख
बता दें कि स्लो ओवर रेट को लेकर नियम अब बिल्कुल सीधा-सादा है। पहली गलती होने पर कप्तान पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगता है। दूसरी गलती होने पर यह राशि दोगुनी हो जाती है, और साथ ही बाकी के 11 खिलाड़ियों पर भी आर्थिक जुर्माना लगता है। अगर मैच के दौरान टीमें ओवर-रेट में पीछे रह जाती हैं, तो उन्हें सर्कल के बाहर एक फील्डर कम रखकर खेलना पड़ता है।
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