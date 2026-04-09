IPL 2026 के बीच BCCI ने जारी किए नए नियम, 16 खिलाड़ियों के अलावा मैदान पर नहीं होगी किसी अन्य की एंट्री

IPL 2026 New Rules: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईपीएल 2026 के बीच कई नियमों को सख्‍त कर दिया है। नए नियम के अनुसार, मैच के दौरान सिर्फ उन्‍हीं खिलाड़ियों को मैदान पर प्रवेश दिया जाएगा, जिनका नाम नाम टीम शीट में होगा। शीट में भी 16 खिलाड़ियों को शामिल करने की अनुमति होगी। इसका मतलब है कि ड्रिंक्‍स के दौरान अब कोच या अन्‍य स्‍टाफ को भी मैदान पर जाने की अनुमति नहीं होगी। बीसीसीआई ने ये सख्‍ती क्यों की है, इसकी वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है।