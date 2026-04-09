न डेविड मिलर की गलती और न शुभमन की कोई चाल! इस वजह से जीता हुआ मैच हारी दिल्ली कैपिटल्स

आखिरी ओवर में समीकरण आसान लग रहा था। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे और दिल्ली को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर विप्रज निगम ने चौका लगाया, लेकिन अगली गेंद पर वह आउट हो गए। इसके बाद कुलदीप यादव बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने सिंगल लिया। अब आखिरी तीन गेंदों पर जीत के लिए 8 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर डेविड मिलर ने छक्का जड़ दिया, जिससे दिल्ली की जीत लगभग तय लग रही थी। अब आखिरी दो गेंदों में 2 रन चाहिए था, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की पांचवीं गेंद पर मिलर रन नहीं बना सके और आखिरी गेंद पर वह आउट हो गए।