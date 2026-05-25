राजस्थान रॉयल्स की जीत के बावजूद रियान पराग भड़का यह पूर्व खिलाड़ी, कहा – खुश हो लो, एंजॉय करो, लेकिन ऐसी बातें मत बोलो…

मैच के बाद आरआर के कप्तान रियान पराग ने कहा, "चीजें प्लान के मुताबिक होती हैं तो अच्छा लगता है। मुझे पता है कि हमने मैच जीत लिया है, हम क्वालीफाई कर गए हैं। अभी भी कई क्षेत्रों में हम बेहतर कर सकते हैं।" आर्चर को सातवें और जडेजा को नौवें नंबर पर भेजने के फैसले पर पराग ने कहा, "हमें रनों की जरूरत थी। यह एक ऐसी पिच है जहां दो बल्लेबाज एक साथ खेलते हुए हर गेंद पर रन नहीं बना सकते। हम चाहते थे कि कोई एक बल्लेबाज रिस्क ले। और दूसरा बल्लेबाज थोड़ी देर और टिका रहे। जडेजा हमेशा की तरह भरोसेमंद रहे। मुझे पता था कि आखिर में वह हमें 10 गेंदों में कम से कम 20 रन तो दिला ही देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। सच कहूं तो इस सीजन में मैंने कई साहसी फैसले लिए हैं। मुझे इसी तरह से कप्तानी करना पसंद है।"