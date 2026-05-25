Suryakumar Yadav को कप्तानी से हटाने की खबरों के बीच एमएसके प्रसाद का बड़ा बयान, BCCI को दिया ये सुझाव

Suryakumar Yadav T20 captaincy: साल 2026 की शुरुआत सूर्यकुमार यादव के लिए दो अलग-अलग कहानियां लेकर आई है। एक तरफ जहां उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को घरेलू सरजमीं पर टी20 वर्ल्ड कप जिताकर एमएस धोनी और रोहित शर्मा की कतार में जगह बनाई, वहीं दूसरी तरफ उनकी गिरती फॉर्म और आईपीएल 2026 के बेहद खराब सीजन ने उनकी कप्तानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आईपीएल के दौरान जब उनके विरोधी खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, तब सूर्या 13 पारियों में सिर्फ 20.76 की औसत से 270 रन ही बना सके। इसी बीच पूर्व बीसीसीआई मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद सूर्या के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि शॉर्ट-टर्म फॉर्म को देखकर कोई भी भावुक फैसला नहीं लिया जाना चाहिए।