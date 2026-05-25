RCB के फैंस ने पार की हदें, ट्रेविस हेड की पत्नी को बनाया निशाना, भद्दे कमेंट करने के साथ भेजे शर्मनाक मैसेज

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रैविस हेड की पत्नी जेसिका ने कहा कि उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके दोस्तों और परिवार वालों को भी अपमानजनक मैसेज भेजे गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद ऐसा ही हुआ था, जहां टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। फाइनल में ट्रेविस हेड ने शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ शानदार जीत दिलाई थी। जेसिका ने कहा कि यह बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा वर्ल्ड कप के बाद हुआ था। सुबह उठते ही सोशल मीडिया पर ढेरों अपमानजनक संदेश दिखाई दिए। हम ठीक हैं, लेकिन लोग हमारे दोस्तों और परिवार पर निशाना साध रहे हैं।