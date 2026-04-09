DC vs GT: बीच मैच में शुभमन गिल पर चिल्लाने लगे आशीष नेहरा, गुजरात टाइटंस को झेलना पड़ा नुकसान

Ashish Nehra Angry on Shubman Gill: बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने रोमांचक मुकाबला जीत लिया। आखिरी दो गेंदों में दिल्ली कैपिटल्स की टीम दो रन नहीं बना सकी और गुजरात टाइटंस ने 1 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 210 रन बनाए। घर के बाहर यह आईपीएल इतिहास में उनका दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। इससे पहले उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ही दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 220 रन बनाए थे।