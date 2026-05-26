विराट कोहली। (फोटो सोर्स: एक्स@/IPL)
600 plus aggregates in most consecutive IPL editions: आरसीबी की रन मशीन विराट कोहली ने आज 26 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 43 रन बनाते ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह इस सीजन में अपने 600 रन पूरे करने के साथ ही लगातार चार सीजन में 600 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में कोहली ने क्रिस गेल, डेविड वॉर्नर और केएल राहुल जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा है, जो तीन बार ही ऐसा कर सके हैं।
बता दें कि इससे पहले कोहली लगातार सर्वाधिक बार आईपीएल सीजन में 600 से अधिक रन बनाने के मामले में क्रिस गेल, डेविड वॉर्नर और केएल राहुल के साथ बराबरी पर थे। गेल ने 2011, 2012 और 2013 में, डेविड वॉर्नर ने 2016, 2017 और 2019 (वह 2018 में उपलब्ध नहीं थे) में और केएल राहुल ने 2020, 2021 और 2022 में ऐसा किया था।
जबकि, कोहली ने 2023, 2024, 2025 और अब 2026 में 600 या उससे ज्यादा रन बनाकर उनसे आगे निकल चुके हैं। इस मैच से पहले कोहली के 557 रन थे। गुजरात टाइटंस के खिलाफ 47 रन बनाते ही वह आईपीएल इतिहास में लगातार चार सीजन में 600 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बन गए।
4 - विराट कोहली (2023, 2024, 2025, 2026)
3 - क्रिस गेल (2011, 2012, 2013)
3 - डेविड वॉर्नर (2016, 2017, 2019)
3 - केएल राहुल (2020, 2021, 2022)
2 - शुभमन गिल (2025, 2026)
2 - साई सुदर्शन (2025, 2026)
विराट कोहली अभी तक आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप स्टैंडिंग में 15 मैचों की 15 पारियों में 50 के शानदार औसत और 164.38 के स्ट्राइक रेट से 542 रन बना चुके हैं और चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। यह उनका आईपीएल करियर का कुल नौवां सीजन है, जब उन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज गुजरात टाइटंस को हराकर सीधे फाइनल के लिए क्वालीफाई करती है या हारकर क्वालीफायर-2 खेलना होगा।
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