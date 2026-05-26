600 plus aggregates in most consecutive IPL editions: आरसीबी की रन मशीन विराट कोहली ने आज 26 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 43 रन बनाते ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह इस सीजन में अपने 600 रन पूरे करने के साथ ही लगातार चार सीजन में 600 या उससे ज्‍यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में कोहली ने क्रिस गेल, डेविड वॉर्नर और केएल राहुल जैसे दिग्‍गजों को पीछे छोड़ा है, जो तीन बार ही ऐसा कर सके हैं।