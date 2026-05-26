टॉस के दौरान आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार और जीटी के कप्तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: IANS)
RCB vs GT Qualifier 1: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आज 26 मई को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आईपीएल 2026 का पहला क्वालीफायर खेला जा रहा है। इस में जीटी के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। टॉस के बाद उन्होंने कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, क्योंकि यहां ड्यू फैक्टर है। यह दुनिया के सबसे सुंदर ग्राउंड में से एक है। वहीं, रजत पाटीदार ने कहा कि हम एक पॉइंट पर एक गेम के बारे में सोच रहे हैं। हम अपनी ताकत पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इस साल यही फोकस है। मुझे लगता है कि पहले बैटिंग करना अच्छा रहेगा।
वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेट कीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेज़लवुड, रसिख सलाम दार।
साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कुलवंत खेजरोलिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।
अपडेट जारी...
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