RCB vs GT Qualifier 1: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आज 26 मई को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्‍टेडियम में आईपीएल 2026 का पहला क्‍वालीफायर खेला जा रहा है। इस में जीटी के कप्‍तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। टॉस के बाद उन्‍होंने कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, क्‍योंकि यहां ड्यू फैक्टर है। यह दुनिया के सबसे सुंदर ग्राउंड में से एक है। वहीं, रजत पाटीदार ने कहा कि हम एक पॉइंट पर एक गेम के बारे में सोच रहे हैं। हम अपनी ताकत पर ज्‍यादा फोकस कर रहे हैं। इस साल यही फोकस है। मुझे लगता है कि पहले बैटिंग करना अच्छा रहेगा।