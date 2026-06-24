‘उसने मुझे 3 बार फोन किया…’, ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी पर बोले कप्तान अक्षर पटेल, कहा – सुबह का भूला शाम को वापस आया

अक्षर पटेल ने बताया कि उनका और पंत का रिश्ता हमेशा से अलग तरह का रहा है। जब ऋषभ पंत पहले दिल्ली कैपिटल्स में थे, तब वह खुद टीम के कप्तान थे और अक्षर पटेल खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे थे। दोनों के बीच हमेशा आपसी समझ बनी रही है। अक्षर ने यह भी कहा कि दोनों एक-दूसरे की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझते हैं और हर स्थिति में क्या करना है, यह भी दोनों जानते हैं। इसलिए टीम में किसी तरह की सख्त कप्तानी या दबाव की स्थिति नहीं होगी।