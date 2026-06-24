LSG छोड़ने के बाद ऋषभ पंत ने शेयर किया इंस्टाग्राम पोस्ट, गोयनका की टीम के लिए लिखे ये तीन शब्द

लखनऊ छोड़ने के बाद पंत ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है और फ्रेंचाईजी के तीन शब्दों का एक संदेश लिखा है। पंत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एलएसजी की फेयरवेल पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा, "थैंक्यू टीम।" आईपीएल 2025 के लिए हुए मेगा ऑक्शन में एलएसजी ने पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन पंत अब 15 करोड़ में डीसी में वापस लौटेंगे। वहीं, कुलदीप अपनी मौजूदा फीस 13.5 करोड़ रुपये पर ही एलएसजी में जा रहे हैं।