IND vs SL: Team India को एक और बड़ा झटका, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए साई सुदर्शन

India Tour of Sri Lanka 2026: श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले भारतीय टीम को एक और झटका लगा है। टीम के धुरंधर बल्लेबाज साई सुदर्शन चोट की वजह से अब इस दौरे पर नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए थे। सुदर्शन भारतीय टीम के साथ श्रीलंका नहीं गए थे और अब भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे थे। सुदर्शन को पैर के अंगूठे में चोट लगी थी, जिसकी वजह से वह अब तक इससे उबर नहीं पाए हैं।