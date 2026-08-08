AUS XI vs BAN: बांग्लादेश के 10 बल्लेबाज नहीं छू पाए दहाई का आंकड़ा, 54 रन पर ढेर हुई पूरी टीम, कैंपबेल थॉम्पसन ने झटके 8 विकेट

AUS XI vs BAN Warm Up Match Update: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई बांग्लादेश क्रिकेट टीम को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है। डार्विन में खेले गए वॉर्म अप मैच में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया XI ने बांग्लादेश को पारी और 38 रन से हरा दिया। ये ऑस्ट्रेलिया की दूसरे दर्जे की टीम थी, जिसने बांग्लादेश की सीनियर टीम का बुरा हाल कर दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने अपनी पहली पारी में 263 रन बनाए थे, जिसमें मेहदी हसन मिराज ने शानदार शतकीय पारी खेली। जवाब में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया XI ने अपनी पहली पारी में 355 रन बनाकर 93 रन की बढ़त हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की ओर से टीग वाइली ने 130 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि कर्टिस पैटरसन और जैक डोरान ने अर्धशतक जमाए।