IND vs SL XI: यशस्वी जायसवाल 0 पर लौटे पवेलियन, श्रीलंका XI ने दूसरे दिन के खेल से पहले घोषित कर दी पारी

IND vs SL XI Warm Match Update: भारत और श्रीलंका XI के बीच खेले जा रहे वार्म-अप मैच के दूसरे दिन के खेल से पहले श्रीलंका XI ने अपनी पहली पारी घोषित कर दी। पहले दिन के खेल के अंत तक श्रीलंका XI ने 90 ओवरों में 8 विकेट खोकर 363 रन बनाए थे। दिन का खेल खत्म होने तक केशारा नुवंथा 9 रन और दिलुम सुदीरा 1 रन बनाकर नाबाद थे। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पारी की दूसरी ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। उन्हें विश्वा फर्नांडो ने सुदीरा के हाथों कैच आउट कराया।