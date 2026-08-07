IND vs SL: शुभमन गिल चोट के चलते हुए बाहर, तो कौन लेगा उनकी जगह? रेस में सबसे आगे तीन दावेदार

Shubman Gill Injury: भारतीय क्रिकेट टीम इन दिलों खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही है। वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा चोट के चलते पहले ही बाहर चल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह के अनफिट होने की वजह से आकिब नबी को रिप्‍लेस किया गया है। वहीं, साई सुदर्शन चोट की वजह से अभी भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस में हैं। इसी बीच कप्तान शुभमन गिल भी दाएं हाथ की उंगली में चोट की वजह से श्रीलंका इलेवन के खिलाफ तीन दिवसीय वार्म-अप मैच नहीं खेल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वह 15 अगस्त से पहले पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए, तो उनकी जगह कौन ले सकता है। फिलहाल उनके नंबर-4 पोजीशन की रेस में तीन स्टार बल्लेबाजों को सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। आइये उनके बारे में आपको भी बताते हैं।