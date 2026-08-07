IND vs SL: टेस्ट सीरीज देखने के लिए नहीं देना होगा कोई पैसा, दर्शकों की स्टेडियम में होगी फ्री एंट्री

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में पांचवें नंबर पर मौजूद भारत को फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदें बनाए रखने के लिए छठे नंबर पर मौजूद श्रीलंका के खिलाफ आने वाली सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है। भारत ने 2017 में श्रीलंका के अपने पिछले टेस्ट दौरे में पूरी तरह से दबदबा बनाया था। तीन मैचों की सीरीज भारतीय टीम ने 3-0 से जीती थी। मौजूदा सीरीज रोमांचक होने की उम्मीद है। भारतीय टीम जहां युवा खिलाड़ियों से भरी है, जबकि श्रीलंकाई टीम में भी युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन है।