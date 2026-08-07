श्रीलंका दौरे के बीच खिलाड़ियों की चोटों से जूझ रही भारतीय टीम, इधर बुरी तरह भड़के सरफराज खान

भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान। ( File Photo Credit - IANS)
Sarfaraz Khan cryptic post: श्रीलंका के दौरे पर भारतीय टीम खिलाड़ियों की चोटों से जूझ रही है। जसप्रीत बुमराह अनफिट होने के चलते पहले ही बाहर हो चुके हैं। वहीं, साई सुदर्शन भी चोट के चलते अभी बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल भी चोटिल हो गए हैं। श्रीलंका दौरे के बीच भारतीय टेस्ट बल्लेबाज सरफराज खान की एक इंस्टा स्टोरी सुर्खियों में सरफराज ने एक क्रिप्टिक मैसेज पोस्ट किया है, जिसे अनफिट प्लेयर्स को जोड़कर देखा जा रहा है।
हाल ही में आई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बेंगलुरु स्थिति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कुछ सीनियर और ऊंचे कद वाले प्लेयर्स को फिटनेस साबित करने के लिए आसान टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय टीम के खिलाड़ी जल्दी चोटिल होकर टीम से बाहर हो रहे हैं। वहीं, बुमराह अनफिट होने के चलते बाहर हो चुके हैं, तो साई सुदर्शन भी फिटनेस कारण उपलब्ध नहीं हैं। इसी बीच कप्तान शुभमन गिल का चोटिल होना भारत को भारी पड़ सकता है।
सरफराज खान ने इसी बीच सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट करते हुए टीम में नहीं चुने जाने पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने लिखा कि शायद मैं फिट नहीं बैठता, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। सरफराज ने इस पोस्ट में किसी का नाम लिखा और किसी घटना का भी जिक्र नहीं किया है। लेकिन, फैंस इसे टीम इंडिया प्लेयर्स की चोटों से जोड़कर देख रहे हैं।
घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार के बाद सरफराज खान को भारतीय टीम में शामिल किया गया था। उन्होंने फरवरी 2024 में भारत के लिए अपना टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट में किया था। उन्होंने टीम इंडिया के लिए अब तक खेले 6 टेस्ट की 11 पारियों में 37.10 के औसत से 371 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक भी आए हैं। उन्हें आखिरी बार नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट में खिलाया गया था। उसके बाद उन्होंने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया। वजह भी घटाया, लेकिन उसके बाद से चयनकर्ता उनके नाम पर विचार ही नहीं कर रहे हैं।
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