श्रीलंका दौरे के बीच खिलाड़ियों की चोटों से जूझ रही भारतीय टीम, इधर बुरी तरह भड़के सरफराज खान

घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार के बाद सरफराज खान को भारतीय टीम में शामिल किया गया था। उन्‍होंने फरवरी 2024 में भारत के लिए अपना टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट में किया था। उन्‍होंने टीम इंडिया के लिए अब तक खेले 6 टेस्ट की 11 पारियों में 37.10 के औसत से 371 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्‍ले से एक शतक और तीन अर्धशतक भी आए हैं। उन्‍हें आखिरी बार नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्‍ट में खिलाया गया था। उसके बाद उन्‍होंने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया। वजह भी घटाया, लेकिन उसके बाद से चयनकर्ता उनके नाम पर विचार ही नहीं कर रहे हैं।