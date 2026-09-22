BANW vs PAKW: पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर छीना ब्रॉन्ज मेडल, 3 साल पुराना हिसाब भी किया बराबर

Pakistan Women's Cricket Team Wins Bronze Medal: पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई गेम्स 2026 का ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। उसने बांग्लादेश को 31 रन से हराकर अपना पुराना हिसाब भी चुकता कर लिया। 2022 एशियन गेम्स (जो कोरोना की वजह से 2023 में आयोजित हुआ था) में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को हराया और ब्रॉन्ज मेडल छीन लिया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की महिला टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 145 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 114 रन बना सकी।