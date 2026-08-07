एम्स्टर्डम फ्लेम्स के को-फाउंडर और चीफ क्रिकेट ऑफिसर स्टीव वॉ ने भी भारत के पूर्व कप्तान के टीम में आने पर खुशी जताई। उन्‍होंने कहा कि अजिंक्य रहाणे में वह सब कुछ है, जो आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर में चाहते हैं। उनमें स्किल, लचीलापन, विनम्रता और लीडरशिप है। अपने पूरे करियर में उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में बहुत सम्मान कमाया है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने खुद देखा है कि वह दबाव में कैसा धैर्य और लीडरशिप दिखाते हैं और ये खूबियां जीतने वाले कल्चर को बनाने में मदद करती हैं। उनका अनुभव, लीडरशिप और कैरेक्टर बहुत कीमती होगा, क्योंकि हम एम्स्टर्डम फ्लेम्स को यूरोप के सबसे अच्छे क्रिकेट क्लबों में से एक बना रहे हैं।