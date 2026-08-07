इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी को बेताब शाकिब अल हसन, घर पर हमले के बाद मांगी सुरक्षा की गारंटी, बोले- खेलूंगा 2027 का ODI वर्ल्ड कप

बता दें कि शाकिब अल हसन 39 वर्ष के हो चुके हैं और वह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से सांसद भी रहे। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के सत्ता से हटते ही वह अमेरिका चले गए। मौजूदा समय में वह श्रीलंका में हैं। जहां वह लंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। इसी दौरान उन्‍होंने मीडिया से घर वापसी पर बात की है। शाकिब से जब सवाल किया गया कि क्या वह पूर्व पीएम के साथ लौटना चाहते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि कप्तान जो कहेंगी, वह वहीं करेंगे। हम उनके हर फैसले का समर्थन करते हैं।