IND vs SL: भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज में भारतीय गेंदबाजों की बोलती है तूती, लेकिन टॉप-10 में सिर्फ एक एक्टिव

IND vs SL Test Series records: भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर है। जहां दोनों दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेली जानी है। वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से बेहद अहम इस सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से खेला जाएगा। फिलहाल भारत और श्रीलंका XI के बीच वॉर्म अप मैच खेला जा रहा है। सीरीज शुरू होने से पहले भारत और श्रीलंका के गेंदबाजों के रिकॉर्ड पर नजर डालने पर पता चलता है कि शीर्ष 10 की सूची में भारतीय गेंबदबाजों का दबदबा रहा है। हालांकि सक्रिय गेंदबाजों में सिर्फ रवींद्र जडेजा का ही नाम है, जो अब तक श्रीलंका के सबसे ज्‍यादा 33 विकेट ले चुके हैं।