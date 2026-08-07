IND vs SL: भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज में भारतीय गेंदबाजों की बोलती है तूती, लेकिन टॉप-10 में सिर्फ एक एक्टिव

रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव।(Photo Credit - IANS)
IND vs SL Test Series records: भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर है। जहां दोनों दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से बेहद अहम इस सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से खेला जाएगा। फिलहाल भारत और श्रीलंका XI के बीच वॉर्म अप मैच खेला जा रहा है। सीरीज शुरू होने से पहले भारत और श्रीलंका के गेंदबाजों के रिकॉर्ड पर नजर डालने पर पता चलता है कि शीर्ष 10 की सूची में भारतीय गेंबदबाजों का दबदबा रहा है। हालांकि सक्रिय गेंदबाजों में सिर्फ रवींद्र जडेजा का ही नाम है, जो अब तक श्रीलंका के सबसे ज्यादा 33 विकेट ले चुके हैं।
महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का नाम टॉप-10 की लिस्ट में शीर्ष पर है। उन्होंने भारत के खिलाफ 22 टेस्ट की 32 पारियों में सर्वाधिक 105 विकेट लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 87 रन देकर 8 विकेट रहा। उनके बाद दूसरे नंबर दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 18 टेस्ट मैचों में 74 विकेट लिए।
रविचंद्रन अश्विन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जिन्होंने 11 मैचों 62 विकेट लिए। चौथे नंबर हरभजन सिंह हैं, जिन्होंने 16 टेस्ट मैचों 53 विकेट लिए। वहीं, पांचवें स्थान पर महान कप्तान कपिल देव हैं, जिन्होंने 14 टेस्ट मैचों में 45 विकेट अपने नाम किए।
रवींद्र जडेजा इस लिस्ट में एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं, जो अभी भी खेल रहे हैं। वह श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ सात टेस्ट मैच में 33 विकेट ले चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 41 रन देकर पांच विकेट है। अब यह देखना होगा दिलचस्प होगा कि वह इस बार श्रीलंका में कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|टीम
|मैच
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ
|औसत
|इकोनॉमी
|स्ट्राइक रेट
|1
|मुथैया मुरलीधरन
|श्रीलंका
|22
|105
|8/87
|32.61
|2.92
|66.85
|2
|अनिल कुंबले
|भारत
|18
|74
|7/59
|31.20
|2.67
|69.90
|3
|आर अश्विन
|भारत
|11
|62
|6/46
|21.93
|2.99
|43.90
|4
|हरभजन सिंह
|भारत
|16
|53
|7/62
|39.77
|3.17
|75.20
|5
|कपिल देव
|भारत
|14
|45
|5/110
|26.55
|2.64
|60.33
|6
|इशांत शर्मा
|भारत
|12
|36
|5/54
|35.88
|3.56
|60.33
|7
|अजंता मेंडिस
|श्रीलंका
|6
|34
|6/117
|29.00
|3.19
|54.38
|8
|रवींद्र जडेजा
|भारत
|7
|33
|5/41
|23.72
|2.85
|49.87
|9
|रंगना हेराथ
|श्रीलंका
|11
|33
|7/48
|48.06
|3.24
|88.84
|10
|चमिंडा वास
|श्रीलंका
|14
|30
|4/20
|44.76
|2.86
|93.70
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