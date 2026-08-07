Duleep trophy Live Streaming: अब टेस्ट क्रिकेट में जलवा बिखेरेंगे वैभव सूर्यवंशी, जानें कब दिखेंगे एक्शन में, इस चैनल पर आएंगे दलीप ट्रॉफी के मुक़ाबले

दलीप ट्रॉफी 2026 के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं। इसके अलावा इस टूर्नामेंट की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है। आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।