टॉस से ठीक पहले अचानक बदला Team India का कप्तान, वॉर्म-अप मैच में KL Rahul संभालेंगे कमान

IND vs SL XI Warm Up Match Update: भारत और श्रीलंका XI के बीच शुरू हुए वॉर्म अप मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा और पहले दिन के खेल से कप्तान शुभमन गिल बाहर हो गए। टीम इंडिया के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को कमान सौंपी गई है। इस दौरान श्रीलंका XI के कप्तान सोनल दिनुशा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। यह मैच टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अहम मानी जा रही है। इस मुकाबले में खेलकर कई खिलाड़ियों के पास श्रीलंकाई सरजमीं पर खुद का ढालने का मौका होगा।