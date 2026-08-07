SL XI vs IND: पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका इलेवन से बनावा डाले 363 रन, आकिब नबी को नहीं दिया एक भी ओवर

SL XI vs IND Warm-up Match Day 1 Highlights : भारत और श्रीलंका इलेवन के बीच तीन दिवसीय वार्म-अप मुकाबला कोलंबो के नोंडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मैच में मेजबान श्रीलंका इलेवन ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया। मेजबान टीम ने पहले दिन का खेल खत्‍म होने तक 90 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 363 रन बना लिए हैं। इस मैच में भारत की ओर से रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार ने तीन-तीन विकेट लिए। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि जसप्रीत बुमराह की जगह टीम में शामिल किए गए आकिब नबी से एक भी ओवर नहीं कराया गया।